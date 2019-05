Partager

Biodiversité : Le café menacé à son tour par le réchauffement climatique.

Plus de la moitié des espèces de café sauvage existantes sont menacées d’extinction. C’est ce qu’indique une étude des Jardins botaniques royaux de Kew (ouest de Londres) menée dans plusieurs forêts africaines, de la Sierra Leone à Madagascar.

Les résultats, publiés mercredi dernier dans la revue scientifique Science Advances, indiquent que 75 espèces sur 124 sont menacées par la déforestation, le réchauffement climatique et la propagation de maladies et d’espèces nuisibles. Dans le détail, 13 sont en danger critique d’extinction, 40 en danger, et 22 sont vulnérables.

Alors que la proportion de plantes au sens large menacées d’extinction est de 22 %, le café est particulièrement à risque à cause de sa grande sensibilité à son environnement. Des périodes de sécheresse prolongées et la propagation de moisissures font partie des nombreuses menaces.