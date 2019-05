Berkane : Une journée sur la rationalisation de l’utilisation de l’eau

Partager

Organisation d’une journée sur la rationalisation de l’utilisation de l’eau à Berkane.

L’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya (ABHM) a organisé, récemment à l’Agropole de Berkane, une journée de sensibilisation sur le thème « la rationalisation de l’utilisation des ressources en eau et le contrôle du domaine public hydraulique dans la province de Berkane », en partenariat avec la province de Berkane et l’Office régional de la mise en valeur agricole de la Moulouya, et avec l’appui de l’Agence belge de développement.

Cette rencontre, tenue en présence notamment du gouverneur de la province de Berkane, Mohamed Ali Habouha, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de communication de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya visant une optimisation de la gestion des ressources en eau.

Cet évènement a offert l’occasion pour sensibiliser les usagers de l’eau, notamment les agriculteurs, sur la nécessité d’économiser l’eau et rationaliser son utilisation. Elle a été aussi une opportunité pour attirer l’attention sur la problématique de la surexploitation des ressources en eau, tout en mettant en relief les dispositions relatives au contrôle du domaine public hydraulique.

Cette journée de sensibilisation a été marquée par des présentations notamment sur « les dispositions de la loi 36-15 sur l’eau et rôle de la police des eaux dans le contrôle du domaine public hydraulique » et « la gestion des périmètres irrigués à Berkane ».