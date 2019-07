La Belgique manque de Myrtilles, quel potentiel pour le Maroc?

La Belgique manque de Myrtilles, un marché potentiel pour le Maroc ?

En Belgique le marché local de la myrtille est pratiquement vide. Le pays souffre également du fait que la production d’Europe du Sud est limitée, le produit devient rare et cher et la demande continue d’augmenter … d’ou un besoin certain de trouver des solutions alternatives.

En Belgique les producteurs de myrtilles notent que les prix sont bons grâce à la récolte de myrtilles précoces. La raison principale reste la rareté du petit fruit. Même si les prix commencent à baisser à cette période de l’année, il s’avère que les volumes disponibles dans le sud de l’Europe sont limités, ce qui s’avère avantageux pour les myrtilles belges, produites sous serres, la demande étant ce qu’elle est alors que l’approvisionnement est limité du côté de la production locale et de l’importation sud-européenne.

D’ou la question, et si les producteurs de myrtilles au Maroc avaient un coup à jouer?

Le marché belge s’avère être un potentiel marché de niche pour les producteurs marocains qui souhaitent pénétrer ce marché quasi vierge. Le produit est tellement rare que beaucoup de belges choisissent à la fin de la récolte, de congeler les baies plus petites et invendables pour les transformer en jus de fruits, vin et autres produits. L’optique étant d’approvisionner le marché toute l’année.

Au vu de ces informations, il apparaît comme évident que le Maroc peut se positionner sur ce marché certes limité, mais sans concurrence accrue. Aux producteurs et coopératives de creuser la question.