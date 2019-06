La BCP et Cosumar s’allient en faveur de l’amont sucrier

Partager

Deux conventions ratifiées portant sur : Le renforcement et le soutien à la dynamique de croissance des opérateurs œuvrant dans l’écosystème de Cosumar.

Un partenariat a été signé entre la BCP et Cosumar à l’occasion du Forum de la PME organisé par la Banque Populaire. Ce partenariat vise à mettre en place un dispositif de financement et de prise en charge dédié aux acteurs de l’amont agricole et aux fournisseurs du groupe sucrier.