Midelt: 5000 ha de vergers arboricoles irrigués par le Barrage Tamalout

Le Barrage Tamalout donnera une forte impulsion au développement socio-économique de la Province Midelt.

Madame Charafat Afailal, Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau, a effectué le vendredi 13 juillet 2018 une visite de terrain au projet du Barrage Tamalout situé à 35 Km au sud-ouest de la ville de Midelt. Un barrage dont le coût de réalisation s’élève à 650 millions de dirhams.

L’objectif de cette visite qui a connu la participation de représentants des autorités locales ainsi que des élus locaux, consiste à s’enquérir d’avantage de l’état d’avancement des derniers travaux de cet ouvrage hydraulique important, en plus de quelques travaux techniques complémentaires. A noter que la mise en eau de ce barrage a été entamée lundi 09 juillet courant.

Le volume normal de la retenue du barrage Tamalout réalisé sur l’Oued Ansegmir, l’un des principaux affluents de l’Oued Moulouya ; est estimé à 50 millions de mètres cubes avec une régularisation prévue d’un volume de 40 millions de mètres cubes par an.

Ce volume permettra de répondre aux besoins en eau potable des populations avoisinantes, et en eau d’irrigation d’environ 5000 hectares de terrains arboricoles, en plus de la contribution à la reconstitution des réserves d’eaux souterraines et à la protection contre les inondations.

Il est à signaler que les travaux de construction de de cet important ouvrage hydraulique a permis, en parallèle la création d’une nouvelle route qui permet une liaison directe à travers le site du barrage, entre la ville de Midelt et le centre de Tounfite, ce qui contribuera au désenclavement de plusieurs localités et donnera une forte impulsion à l’économie régionale, notamment dans la région de l’Oued Ansegmir et les zones avoisinantes.