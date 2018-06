Bananes: Baisse de la production de 2,7% au Brésil

Partager

Les conditions climatiques entraînent une baisse de 2,7% de la production de bananes au Brésil.

La production de bananes au Brésil enregistre une baisse qui pourrait atteindre les 2,7 % par rapport à 2017. Les professionnels du secteur expliquent ce recul par les problèmes climatiques et la contraction des prix.

On estime la production de bananes pour cette campagne au Brésil à 7 millions de tonnes, soit 2,7% de moins que l’année dernière. Dans certaines régions du pays, le recul sera plus sévère, comme à Bahia où la baisse de production est estimée à 17%.

La sécheresse qui a affecté l’année dernière les régions Nordeste et Minas Gerais a entraîné une réduction du rendement par hectare. En plus de la diminution des superficies plantées qui constitue une cause supplémentaire du recul de la production. En 2018, les superficies de bananeraies atteignent 478 000 hectares, selon les données de l’IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), soit une baisse de 1,8% par rapport à l’année dernière.

La reprise des importations de bananes en provenance de l’Equateur a pour conséquence une baisse des prix qui n’encourage pas les producteurs brésiliens. La majorité de la production brésilienne est destinée au marché local. Le volume des exportations s’est élevé à 41 300 de tonnes de bananes qui ont eu pour destinations principales l’Uruguay, l’Argentine et la Pologne.