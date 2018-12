Partager

Le président de l’association des droits du consommateur prévoit une baisse du prix de la viande.

Après l’autorisation du royaume d’importer du boeuf américain, une baisse du prix de la viande rouge est prévue, annonce le président de l’association des droits du consommateur Bouazza Kherrati à Le Site info.

Selon la même source, le responsable a assuré que cette décision aura un impact sur le pouvoir d’achat puisque les prix de la viande rouge devront connaître une petite baisse.

Par la même occasion, M. Bouazza Kherrati a exprimé son inquiétude après la décision du Maroc d’ouvrir ses marchés à la viande américaine. «Nous, en tant que société civile et association des droits du consommateur, n’encourageons pas cette initiative. Notre but est de protéger les consommateurs. Mais tout le monde sait que les Etats Unis administrent des hormones de croissance à leurs bovins, ce qui représente un véritable danger pour les citoyens. Avons-nous les laboratoires et les moyens logistiques suffisants pour contrôler ces viandes ?», s’est demandé Kherrati.