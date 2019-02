La Corée du Sud est appelée à investir dans l’agriculture en Afrique

Partager

La président de la BAD appelle la Corée du Sud à investir davantage dans l’agriculture en Afrique.

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a appelé à un renforcement de la dynamique économique de l’Afrique grâce à des partenariats avec la Corée afin de faire progresser le commerce et l’industrialisation du secteur agricole africain.

«Le partenariat de l’Afrique avec la Corée devrait être plus concret et plus structuré. Nous devons relier les instruments financiers et les technologies coréennes aux nombreuses initiatives sur le continent », a déclaré le président de la BAD lors d’une réunion avec des dirigeants gouvernementaux et des chefs d’entreprise, des diplomates, des experts en développement et les plus grands scientifiques agricoles coréens à Séoul la semaine dernière.

Akinwumi Adesina a identifié deux initiatives de la BAD, les Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT) et les Zones de transformation des cultures vivrières (SCPZ), comme des opportunités de coentreprises pour les investissements agricoles coréens en Afrique.

“La Corée a hâte de partager son expérience de développement avec l’Afrique. Nous pouvons travailler ensemble pour développer de nouvelles variétés de riz en Afrique. La Corée continue d’aider le Moyen-Orient et l’Afrique dans ses programmes d’aide et d’investissements agricoles, mais une coopération accrue en matière de R & D agricole est également réalisable», a déclaré Chung Il Chung, directeur du Bureau de la coopération internationale du ministère coréen de l’Agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales.

