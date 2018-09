Augmentation de la production mondiale de citrons

Partager

Évolution du marché mondial des citrons et des limes.

Les plus grands producteurs mondiaux de citrons et de limes ont augmenté leurs volumes de production en raison de la croissance de la demande ces dernières années.

Selon le rapport IndexBox » World: Lemons And Limes – Market Report, Analysis And Forecast To 2025″, en 2016, le marché mondial des citrons et citrons verts a progressé de 19% à 13,9 milliards de dollars en 2015.

Selon Freshplaza,ces chiffres reflètent le coût de vente des citrons et des limes par les producteurs et les importateurs, à l’exclusion des coûts de la logistique, de la commercialisation et des primes de détail. Sur le plan physique, la consommation mondiale de citrons et de limes augmente de 1% par an.

En 2010, le marché mondial a connu une forte baisse de la production de citrons et de limes en raison d’une réduction de la superficie cultivée en Chine en 2010 et des conditions météorologiques en Inde en 2011. Dans d’autres pays, les volumes de marché n’ont pas diminué de manière significative . Plus tard, le volume de production en Chine et en Inde s’est également stabilisé.

Fruitnews, les plus grands producteurs de citrons et de limes sont l’Inde avec environ 3 millions de tonnes par an, le Mexique (2,4 millions de tonnes), la Chine (2,3 millions de tonnes), l’Argentine (1,7 million de tonnes), le Brésil (1,3 million de tonnes), l’Espagne (858 000 tonnes) et la Turquie (822 000 tonnes). Ensemble, ces pays représentent les trois quarts de la production mondiale.

Les plus forts taux de croissance de la production sur la période 2007-2016. ont été enregistrés en Espagne (+ 6% par an), en Inde (+ 2,9%), au Mexique (+ 2,6%), en Argentine (+ 2%), au Brésil (+ 2,4%) et en Turquie (+ 3%). La baisse de production a été observée pendant toutes ces années en Chine (-4,9% par an).