Augmentation des exportations marocaines depuis l’embargo russe

Depuis l’embargo russe sur les produits alimentaires, la Russie et l’Europe importent de plus en plus du Maroc.

L’entreprise espagnole « PARTIDA » spécialisée dans les procédures douanières, le soutien logistique pour les importations, les exportations et le transit terrestre et maritime reliant le Maroc à l’Espagne, annonce une augmentation significative des exportations du Maroc vers la Russie depuis l’embargo.

Cette année, PARTIDA célèbre son 95ème anniversaire. Dans une interview avec freshplaza, Álvaro Partida, un membre de la quatrième génération de cette entreprise espagnole spécialisée dans les chargements entre le Maroc et l’Europe, explique l’effet de l’embargo russe sur les échanges entre le Maroc et l’Europe.

D’après Álvaro Partida, l’embargo russe imposé à l’Europe a eu un impact direct sur les échanges de fruits et légumes entre le Maroc et l’Espagne / Europe ces dernières années. En effet, cet embargo a conduit à une augmentation significative des exportations du Maroc vers la Russie. Les clients russes, espagnols, français, néerlandais, anglais et allemands sont tous approvisionnés avec une gamme de plus en plus large de produits agricoles marocains.

Ainsi, le volume de marchandises transitant par Algésiras a augmenté, ce qui enchante cet entrepreneur.

Selon Partida, travailler avec le Maroc depuis le premier jour, leur confère un avantage sur les concurrents. La connaissance des entreprises et des syndicats de ce pays voisin leur est décisive pour conclure des accords bénéfiques pour toutes les parties.

Depuis de nombreuses années, L’entreprise effectue des visites au sein des entreprises marocaines pour rester au courant des prévisions des prochaines campagnes et ainsi organiser correctement la logistique adéquate pour accueillir les camions au port d’Algésiras.