APEFEL: Symposium international le 20 septembre 2018

Partager

tweet





Débat sur l’adaptation du secteur des fruits et légumes à un environnement national et international en mutation, au symposium international de l’APEFEL.

Sous l’égide du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, l’Association marocaine des producteurs et exportateurs de fruits et légumes (APEFEL) et l’Association marocaine des conditionneurs maraîchers (AMCOM) organisent, le jeudi 20 septembre 2018 à Agadir, un symposium international sous le thème «Fruits et légumes: s’adapter à un environnement national et international en mutation».

Depuis avril 2012, une série de symposiums ont été lancés par les opérateurs œuvrant dans la production et l’exportation des fruits et légumes. Ainsi, ils ont pu pallier un certain nombre de déficiences dans le cadre de leurs pratiques agricoles et gagner des positions sur le marché national et international. Cet événement a pour objectif de donner une nouvelle impulsion à la production et à l’exportation des fruits et légumes. D’autant plus que le marché international devient de plus en plus compétitif et que les modes de consommation sont en mutation permanente.

D’après les organisateurs, «les chamboulements politiques et économiques que connaît le monde ont attiré notre attention sur les dangers que peuvent subir nos productions agricoles destinées à l’exportation. Lors de cette édition, nous voulons marquer d’un ton fort les mouvements et mutations que connaît le secteur des fruits et légumes en faisant un arrêt sur image et sur les orientations de différents ordres afin d’orienter notre production sur l’avenir et ne pas rester cloisonnés dans le passé. Il s’agit pour nous d’être encore au plus près des attentes des consommateurs».

Au programme de cet événement, plusieurs thématiques seront débattues, et qui portent notamment sur «Les relations multilatérales et bilatérales : leurs outils et leurs obstacles», « La réglementation européenne : nouveaux accords, nouvelles exigences et nouvelles contraintes», «Le marché russe : opportunités et contraintes», «Les marchés nord-américains et scandinaves : encore beaucoup de potentialités», «La grande distribution, acteur majeur du négoce de F&L : cas de la France», «Les exportations des fruits et légumes marocaines par marché», et «L’interprofession : un positionnement imposant et décideur».