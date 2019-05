En Angleterre le Bio continue de progresser

Partager

En Angleterre l’agriculture Bio continue de progresser.

Selon les dernières statistiques Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs), le nombre de producteurs en bio ne fait qu’augmenter en Angleterre. Un chiffre positif à nuancer puisque la superficie a reculé, une tendance donc pour une agriculture bio plus familiale qu’industrielle.

En 2018 le nombre de producteurs bio s’élevait à 3544, soit une progression de 2% par rapport à l’année précédente. Le nombre de licence a même augmenté de 2,5% selon les données recueillies en partenariat avec OF&G (Organic Farmers and Growers), l’organisme de certification biologique, qui précise qu’il s’agit de nouveaux entrants dans le secteur.

A l’inverse ce sont donc les superficies qui sont en recul puisque les grandes exploitations semblent se désengager du bio. Pas assez rentables et avec une gestion culturale plus complexe selon plusieurs professionnels.