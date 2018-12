L’ANCFCC tient son deuxième Conseil d’Administration au titre de l’exercice 2018

Partager

M. Akhannouch préside le deuxième conseil d’administration de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC).

M. Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts a présidé le 11 décembre 2018 à Rabat, le deuxième conseil d’administration de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) au titre de l’exercice 2018, en présence de M. Mohamed AUJAR, Ministre de la Justice, de Abdellatif LOUDIYI, Ministre Délégué auprès du Chef de Gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale et des représentants des départements ministériels membres du Conseil d’Administration.

M. Karim TAJMOUATI, Directeur Général de l’ANCFCC, a présenté les différents points inscrits à l’ordre du jour et présenté les principales réalisations au titre de l’exercice 2018 ainsi que la vision 2021 de l’agence.

Les réalisations au titre de l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2017 sont marquées par des augmentations significatives en matière d’établissement des titres fonciers, de superficie immatriculée et en matière de recettes. Parmi les projets structurants présentés, la dématérialisation des procédures et des échanges avec les usagers et les partenaires professionnels de l’Agence et le développement du système d’information.

Après discussion, le Conseil a arrêté les comptes de l’Agence au titre de l’exercice 2017, les réalisations au titre de l’exercice 2018, le plan d’action et le budget de l’exercice 2019 ainsi que l’ensemble des résolutions proposées par l’ANCFCC.

Les membres du Conseil ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats positifs enregistrés, ainsi que pour l’avancement des différents projets engagés par l’ANCFCC.

Au terme de la réunion, le Président du Conseil d’administration a mis l’accent sur l’importance d’accélérer le rythme de l’immatriculation foncière dans le monde rural et remercié l’ensemble du personnel de l’ANCFCC, de l’administration centrale et des services extérieurs, pour les efforts déployés et la mobilisation continue qui ont permis d’atteindre des résultats positifs.