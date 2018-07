Alternaria alternata affecte les pommes en Espagne

Partager

Alternaria alternata cause des dégâts sur les pommes en Espagne et dans beaucoup de pays producteurs.

Depuis l’apparition des premiers symptômes dans les plantations de pommes Golden en 2009, Alternaria alternata a déjà affecté 20% de toutes les variétés délicieuses Gala et Golden dans la province espagnole de Gérone.

Les premiers symptômes de la maladie apparaissent à la fin du printemps et augmentent à travers le cycle de culture à mesure que la température augmente, la présence de pluie ou une forte humidité. Les symptômes de la maladie sont des taches nécrotiques superficielles. Les fruits affectés ne peuvent plus être commercialisés et les feuilles peuvent tomber prématurément.

Selon l’agroberichtenbuitenland , le champignon Alternaria cause des problèmes dans d’autres régions productrices de pommes en Europe et dans le monde; L’Italie, les États-Unis et l’Australie en font partie. L’Alternaria affecte également d’autres espèces végétales, en particulier certaines cultures horticoles et d’autres arbres fruitiers, avec des dommages notables aux variétés de mandarines du Levante espagnol.