Al Hoceima : La 10ème édition des journées de commercialisation des produits du terroir connait la participation active de l’ONCA

Dans le cadre de ses missions de conseil agricole, d’accompagnement des agriculteurs et des professionnels du secteur et de soutien au développement agricole, l’Office national du conseil agricole participe, du 11 au 14 juillet 2019, à la 10ème édition des journées de commercialisation des produits du terroir à la province d’Al Hoceima sous le thème : «valorisation des produits de terroir au service du développement socio-économique et l’auto-emploi dans la région», et ce à travers des actions ciblées et diversifiées, indique le site officiel de l’ONCA.

Dans la perspective de collaborer activement au développement de la commercialisation des produits de terroir, l’Office national du conseil agricole participe à cette édition à travers la mise en place d’un espace constitué de six guichets thématiques dédié au conseil agricole, et qui abritera des actions d’information, de sensibilisation et d’encadrement au profit des agriculteurs bénéficiaires de ces journées.

Il est à noter que l’animation de ces guichets sera assurée par les conseillers agricoles de la Direction régionale du conseil agricole de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, et porteront sur six maillons de conseil agricole à savoir :

les techniques de productions végétales ;

les techniques de productions animales ;

les techniques d’économie des eaux d’irrigation ;

la valorisation des produits de terroir ;

les subventions et les incitations financières (FDA) ;

les organisations professionnelles et les sociétés de services agricoles.

Aussi, l’ONCA mettra à la disposition des agriculteurs, le long de la période de cette manifestation, une borne interactive pour découvrir et se familiariser avec la plateforme « ARDNA », comme réseau virtuel de communication consolidant les efforts de l’office en termes d’assistance et de proximité avec la communauté agricole.