Skhirate : Akhannouch réunit les professionnels du secteur agricole

Akhannouch réunit les professionnels du secteur agricole à Skhirate.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts Aziz Akhannouch, présidera le mardi 18 décembre 2018 à 9h00 au Centre international des conférences Mohammed VI de Skhirate une rencontre avec les professionnels du secteur agricole ; chambres d’agriculture et interprofessions agricoles, accompagné des responsables centraux et régionaux du ministère.

La rencontre de Skhirate portera sur le bilan et performances des programmes transverses du Plan Maroc Vert : Financement et investissement, eau et irrigation, les projets de l’agriculture solidaire et de l’agriculture à haute valeur ajoutée, la coopération internationale et Développement des exportations agricoles et alimentaires.

Cette rencontre constitue la deuxième étape dans le processus de d’évaluation du Plan Maroc Vert après celle tenue à Marrakech le 18 octobre 2018 qui avait porté sur le bilan des réalisations en matière de développement des filières agricoles.

Il s’agit dans le cadre du processus de l’évaluation de faire le bilan des réalisations pour trois dimensions : la dimension territoriale et la dimension thématiques transverses, et la dimension régionale.