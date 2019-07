M. Akhannouch sensibilisé à la lutte contre la désertification

Partager

La lutte contre la désertification au centre d’entretiens de M. Akhannouch avec le secrétaire exécutif de la CNULCD.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), Ibrahim Thiaw des moyens de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre la désertification.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, le secrétaire exécutif de la CNULCD a souligné que “la lutte contre la désertification est une œuvre qui doit se poursuivre dans le monde, particulièrement dans les pays arides et semi-arides”, estimant que la réhabilitation des terres et la reconstitution des milieux naturels permettent notamment de lutter contre les changements climatiques et de protéger la biodiversité.