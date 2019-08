Partager

Aïd al-Adha 2019 : L’ONSSA rassure les consommateurs.

L’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) rassure le consommateur sur la qualité et la salubrité des viandes issues de l’abattage des moutons de l’Aid Al Adha 2019.

Aucun cas de verdissement de viande n’a été enregistré jusqu’à présent, a annoncé l’ONSSA. En effet, les réclamations reçues par l’Office concernent surtout des problèmes de parasitisme interne courants chez les petits ruminants.

Toutefois, l’Office sensibilise les Marocains sur la nécessité de conserver les boucles d’identification des ovins, après l’abattage, rapporte 2m.ma. Cette mesure de conservation est importante puisqu’elle permet d’identifier, non seulement la provenance de l’animal mais, aussi, le responsable de son élevage et son acheteur, indique la même source.

Cet appel de l’ONSSA s’inscrit dans le cadre de ses actions de sensibilisation et d’incitation au respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire avant, pendant et après la célébration de l’Aïd al-Adha, marquée par l’abattage du mouton.

Rappelons que durant la période de la fête de l’Aïd Al Adha, une permanence est assurée par plus de 300 médecins et techniciens vétérinaires qui répondent aux demandes d’information des citoyens à travers un numéro mis à leur disposition par les services de l’ONSSA.