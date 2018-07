Akhannouch présente les mesures entreprises pour Aïd Al Adha

Partager

Aïd Al Adha : Akhannouch présente les mesures assurant la qualité du cheptel.

Une série de mesures ont été mises en place pour assurer la qualité du cheptel destiné à l’abattage à l’occasion de Aïd Al Adha et déclencher des poursuites contre les contrevenants, a assuré, mardi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch.

Pour assurer la protection du consommateur, le secteur concerné sera contrôlé durant toute la période qui précède Aïd Al Adha, en identifiant le cheptel à travers la pose de boucles et en enregistrant les éleveurs engraisseurs, a précisé M. Akhannouch dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion tenue avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit et en présence des professionnels du secteur.

Ces opérations « permettront de garantir la traçabilité du produit » et éventuellement identifier les contrevenants et l’origine du problème, a-t-il précisé au terme de cette rencontre organisée dans le cadre des préparatifs de Aïd Al Adha et en rapport avec les mesures préventives entreprises pour circonscrire et parer à d’éventuels risques sanitaires et économiques liés à certaines pratiques relevées dans l’engraissement du cheptel destiné à l’abattage.

Afin que chacun assume ses responsabilités et pour éviter l’utilisation des produits interdits, ces mesures ont été initiées en concertation avec toutes les parties concernées, à savoir la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR), la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), l’Ordre national des vétérinaires et l’Ordre national des pharmaciens, a ajouté le ministre, assurant que « l’État jouera son rôle » et fera le nécessaire contre les contrevenants.

Il a également fait savoir qu’une campagne de sensibilisation sera lancée pour donner des conseils au consommateur sur les bonnes pratiques de conservation et d’utilisation de la viande.

Pour sa part, le président de la FIVIAR, M’hammed Karimine, a rappelé que parmi les 6 millions de têtes d’ovins qui devront être bouclées avant Aïd Al Adha, un total de 2,4 millions a déjà été identifié, notant que l’ensemble du bétail destiné à la commercialisation sera identifié avant la fête de l’Aid au niveau de tout le territoire marocain.