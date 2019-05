Agrumes : des rendements record en 2018-2019

Partager

Le Maroc s’attend à des rendements record pour les agrumes en 2018-2019.

La majeure partie de la récolte étant maintenant terminée, Post s’attend à ce que la production d’agrumes du Maroc pour 2018/19 atteigne environ 2,6 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 18 % par rapport à la précédente campagne commerciale. La production de mandarine devrait augmenter de 14 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 1,35 MMT, tandis que la production d’oranges devrait augmenter de 18 % pour atteindre 1,2 MMT et celle de citrons/lime 45 000 tonnes. Une grande partie de l’augmentation de la production est due aux conditions météorologiques favorables et à l’augmentation de la superficie récoltée, les jeunes arbres commençant à porter leurs fruits. Les exportations de mandarines devraient s’élever à environ 585 000 tonnes, tandis que les exportations d’oranges devraient atteindre environ 190 000 tonnes.

Consommation : Après les prévisions, la consommation intérieure de mandarine devrait s’établir à 765 000 tonnes métriques en 2018/19, soit une augmentation de 18 % par rapport à 2017/18 pour suivre de plus près les tendances de consommation par habitant. La publication met également à jour la consommation intérieure de produits frais pour l’année 2017/18 en tenant compte de l’offre restante disponible dans le bilan après comptabilisation des données commerciales de fin d’année.

Commerce : Les exportations de mandarines pour les années 2018/19 devraient atteindre 585 000 tonnes métriques, soit 9 % de plus qu’en 2017/18 en raison de l’augmentation des approvisionnements. La Russie et l’Union européenne restent les principales destinations des exportations marocaines. De plus, Post met à jour les exportations MY17/18 en fonction des données commerciales de fin d’année. Les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 30 %, aidées par le regain de l’accès au marché de la région marocaine de Berkane.