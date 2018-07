Les agriculteurs danois peinent à nourrir leurs animaux

Partager

tweet





Les agriculteurs danois trouvent des difficultés à nourrir leurs animaux en raison de la sécheresse.

Les agriculteurs danois ont de plus en plus de difficulté à obtenir suffisamment de nourriture pour leurs animaux en raison du temps chaud et sec de l’été, la sécheresse sévissant dans le pays ayant provoqué une pénurie de foin et de céréales adéquates.

« Nous n’avons pas eu un tel déficit hydrique comme nous l’avons maintenant depuis 1970 », a déclaré Troels Toft, le directeur du secteur des plantes au centre scientifique agricole Seges.

Une solution serait de récolter le maïs, mais il n’est pas encore mûr, une autre consisterait à transporter du foin à travers le pays.

« Je pense que nous allons devoir transporter du foin de l’est vers l’ouest du Danemark parce qu’à Zealand et à Funen, on n’a pas besoin de foin pour le fourrage. Il n’y a pas beaucoup d’animaux dans l’est du Danemark », a expliqué M. Toft.

La sécheresse a également provoqué une interdiction totale des feux ouverts dans tout le pays à partir de mercredi.

« Cela signifie qu’on n’a pas le droit d’utiliser des feux ouverts ou de barbecue dans les espaces publics ou d’utiliser des pistolets à flamme pour attaquer les mauvaises herbes », a indiqué Bjarne Nigaard, chef du secrétariat de l’organisation danoise Danske Beredskaber.

« Les sources de chauffage telles que les chauffe-terrasses sont également interdites. Vous devez éviter tout ce qui peut provoquer un incendie dans la nature », a-t-il ajouté.

Certaines municipalités autorisent les grillades dans les jardins privés tant que le barbecue est placé sur une surface ininflammable.