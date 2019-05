Lancement d’un projet de préservation et valorisation des PAM dans la vallée d’Agoundis

Le projet vise la conciliation du développement local et la préservation de la biodiversité pour pallier l’exploitation anarchique des plantes.

La Direction Régionale des Eaux et Forêts et de la lutte contre la désertification du Haut Atlas (DREFLCD du HA) a lancé avec divers partenaires et la Commune rurale d’Ijoukak ainsi que les associations villageoises au niveau de la vallée d’Agoundis plusieurs projets, dont un projet pilote visant la conciliation du développement local et la préservation de la biodiversité pour pallier l’exploitation anarchique des plantes.