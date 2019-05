Partager

Afrique du Sud: L’électricité freine l’industrie fruitière.

Eskom, le fournisseur national (et unique) d’électricité en Afrique du Sud, s’est lancé dans un programme de délestage de la charge (coupures de courant prévues) résultant de la maintenance du réseau. De telles coupures de courant ne sont pas nouvelles, mais auparavant, elles se produisaient généralement en hiver en période de forte demande en électricité.

Il est inhabituel pour Eskom de couper l’électricité pendant l’été, et pour les magasins de fruits à coque, cela ne pourrait pas être pire.

On s’attend à ce que ces cycles de délestage – certaines parties du Cap occidental subissant deux coupes quotidiennes d’environ deux heures depuis la semaine dernière – aient un impact significatif sur la saison des fruits à noyau. Heureusement, le programme de délestage est annoncé à l’avance (même si Eskom ne s’en tient pas toujours à la règle, ce qui est contrariant lorsqu’on dit aux travailleurs de rester chez eux et qu’il n’y a pas de coupure de courant) et que la durée n’est que de deux à quatre. heures d’affilée.

Depuis les coupures de courant majeures de 2011 et 2007, la plupart des entreprises de conditionnement ont investi dans des plans d’urgence et des groupes électrogènes de secours. L’impact du délestage est donc contrôlé.

Dans les ports, les terminaux sont assurés d’électricité de secours, fournie par Transnet (la compagnie nationale des ports et des chemins de fer), de sorte que les coupures de courant aux points de chargement n’ont aucune incidence.

«Nous y sommes habitués»

Bien que cela agace beaucoup, la plupart des directeurs d’entreprise d’emballage le considèrent avec un stoïcisme admirable. De nombreuses stations de conditionnement ont des générateurs d’électricité capables de faire fonctionner les lignes d’emballage, les lumières et les ordinateurs, mais pas assez puissants pour faire fonctionner les compresseurs des chambres froides. Leur seule solution est de s’assurer que les portes des chambres froides restent bien fermées et ne se chargent pas pendant ce temps. Pour contrôler la température du champ, ils pourraient apporter des fruits très tôt le matin ou en fin de journée.

Certaines petites usines de conditionnement, en particulier celles des fruits qui ne sont emballées que quelques mois par an, n’ont pas les capitaux nécessaires pour les producteurs d’électricité et l’impact est plus important, car les coupures de courant mettent un terme à toutes les activités.

«Et même si les coupures de courant surviennent en dehors des heures de travail, je dois me lever au milieu de la nuit et vérifier dans la chambre froide que le compresseur est redémarré lorsque le courant sera rétabli», explique un gérant de magasin de prunes. « Si vous avez deux coupures de courant au cours d’une journée de travail de neuf heures, vous perdez quatre à cinq heures de travail par jour. »

Un responsable de la chambre froide a dit à FreshPlaza qu’il était habitué aux pannes de courant. «Vous devez juste vous assurer que vos plans sont en place. Ce n’est pas idéal, mais nous y travaillons. «