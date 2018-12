Forum Africa Agri : Appel à mobiliser la jeunesse pour redynamiser les zones rurales

Partager

Forum Africa Agri à Libreville : Appel à mobiliser la jeunesse pour redynamiser les zones rurales africaines.

Les participants au Forum Africa Agri, ont appelé, mardi à Libreville, les gouvernements africains à mobiliser et associer la jeunesse pleine d’énergie pour redynamiser les zones rurales africaines.

Les participants ont plaidé également pour l’échange et le partage d’expériences afin de faire converger les actions de l’ensemble des acteurs de l’écosystème vers la matérialisation de la vision de développement économique de chacun des pays et du continent africain.

De même, ils ont invité à une mobilisation générale pour l’accélération de la mise en œuvre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) par les divers pays de l’Union africaine (UA) face aux défis de l’urgente transformation agricole.

Les participants ont sollicité aussi l’UA à s’associer à l’Africa Agri Forum afin d’encourager la jeunesse africaine à intégrer le secteur de l’agriculture et d’organiser une concertation entre les secteurs public-privé.

Initié par I-conférence en partenariat officiel avec OCP Africa et le ministère gabonais de l’agriculture, le Forum Africa Agri Forum se veut une plate-forme d’échanges entre les professionnels du secteur et décideurs autour de défis de la transformation de l’agriculture africaine avec un focus particulier sur les enjeux de l’investissement, du financement et des partenariats publics privés.

Nombre de panels ont été au menu de ce conclave qui s’est tenu du 10 au 11 décembre à Libreville, portant sur les défis de la transformation agricole en Afrique, la stimulation de l’investissement dans l’agriculture pour accélérer la transformation, les nouveaux modèles de financement de l’agriculture, l’innovation et la modernisation du secteur.

La cérémonie de clôture a été marquée par la remise des certificats aux exposants locaux venus présenter leurs produits de terroir et échanger avec des experts et professionnels du secteur en vue de trouver des opportunités de financement ou de nouer des partenariats.

Les organisateurs ont décidé d’organiser la prochaine édition du Forum Africa Agri également dans la capitale gabonaise Libreville.