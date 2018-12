AFD : 20 millions d’euros en faveur de l’agriculture marocaine

Partager

L’AFD accorde une subvention de 20 millions d’euros au Maroc.

L’Agence française de développement (AFD) va octroyer une subvention au Maroc. L’AFD (AFD) s’apprête à accorder une subvention de 20 millions d’euros au Maroc, soit 217,70 millions de dirhams.

Ce financement de l’AFD au Maroc est destiné à appuyer un projet de développement, d’irrigation et d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques à l’aval du barrage de Kaddoussa, dans la province d’Errachidia. Cette subvention vient s’ajouter à un prêt de 40 millions d’euros (soit 435,40 millions de dirhams) accordé par l’Agence en juin 2017.

L’objectif de ce projet est d’améliorer la résilience aux changements climatiques et la durabilité du développement agricole dans la plaine de Boudnib par la promotion du développement d’une agriculture irriguée productive et durable et la préservation de la ressource en eau souterraine, indique lundi un communiqué de l’AFD.

Cette subvention favorisera l’adaptation de l’agriculture au changement climatique dans les oasis et la lutte contre la désertification en participant à la construction du réseau d’irrigation.