Accord agricole Maroc-UE adopté par la commission du commerce international du parlement européen

La Commission du commerce international du Parlement européen adopte l’accord agricole Maroc-UE.

La Commission du commerce international du Parlement européen (INTA) a adopté, lundi soir, à une écrasante majorité l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE).

Ce vote décisif dans cette commission, qui statue sur les questions de fond, est l’ultime étape au niveau des commissions spécialisées du Parlement européen avant l’adoption finale en session plénière qui devrait intervenir en janvier prochain.

De source parlementaire européenne à Strasbourg on estime que ce vote décisif, qui reflète la position des groupes politiques représentés au sein du Parlement européen, intervient dans la suite des développements positifs récents qui ont vu le Maroc et l’Union européenne renforcer la sécurité juridique de leurs accords commerciaux et consolider leur partenariat stratégique dans plusieurs domaines. L’accord adopté aujourd’hui au niveau de la commission INTA avec son protocole d’application vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du sud du Royaume, rappelle-t-on.