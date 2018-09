5ème édition du festival national des figues à Taounate

Partager

Clôture de la cinquième édition du festival national des figues.

La Direction régionale de l’agriculture a organisé , en partenariat avec la province de Taounate, le cinquième Festival national des figues sous le thème «L’investissement dans le secteur des figues : un levier de développement spatial».

Au Maroc, la culture du figuier s’étend sur une superficie d’environ 55.000 ha et fournit une production de l’ordre de 127.000 tonnes , soit 7% de la production mondiale, et dont 40% sont séchées.

Le figuier est l’une des plus importantes cultures pratiquées dans la région de Taounate, à côté de l’olivier. La province de Taounate relève de la région de Fès-Meknès. Celle-ci produit quelque 40.000 tonnes de figues par an, en plus d’autres cultures fruitières comme les pommes, les poires, les olives et les prunes. Un premier Festival des prunes est, par ailleurs, programmé pour ce mois de septembre dans la province de Sefrou.

Le festival des figues constitue une opportunité pour les agriculteurs et les acteurs de la filière de la région et du Maroc de se rencontrer pour l’échange d’expériences et des nouvelles techniques de production et de valorisation des figues.

Lors de cet événement, des conférences thématiques sur les techniques agricoles des différentes variétés de figues, la stratégie de valorisation et de commercialisation des produits figuiers, la sensibilisation des agriculteurs à s’organiser au sein d’associations et de coopératives et le soutien financier de l’État pour l’incitation à l’investissement dans le secteur de l’arboriculture fruitière, ont été tenues. Diverses activités et animations culturelles, artistiques et récréatives ont également été organisées.

Avec LesEcos.ma