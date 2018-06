Tomates: Jusqu’à 50% d’économies avec un nouveau robot de récolte

Partager

GRoW: Lancement d’un nouveau robot de récolte de tomates en serres.

GRoW (Greenhouse Robotic Worker) est un nouveau système de récolte de tomates sous serres qui permet d’économiser jusqu’à 50% des coûts de production.

La main d’oeuvre agricole devient de plus en plus difficile à trouver dans le monde et de plus en plus chère, ce qui pousse de nombreuses entreprises à penser à des solutions à ce problème.

Les coûts de main-d’œuvre dans une serre de tomates varient de 30% jusqu’à 50% des coûts de production.

Le robot GRoW est doté d’un système 3D qui permet de détecter les fruits mûrs et de définir leur emplacement. Le système est conçu pour localiser une tige sans avoir besoin de données exactes. Il permet également de couper et attraper les bouquets en une seule opération. Il élimine les obstacles sans endommager les plants ni les fruits.

En récoltant les fruits sous serre, le système génère des données sur la culture. De cette façon, le producteur collecte toutes sorte d’informations lui permettant de prévoir le rendement et aider à créer un plan d’action.

Ainsi, en plus d’économiser jusqu’à 50% de coûts de main d’œuvre, le producteur apprend davantage sur ses cultures et prend les dispositions nécessaires au bon moment.

Les inventeurs de ce système estiment un retour sur investissement du producteur inférieur à deux ans ainsi qu’un marché potentiel de plus de 1 milliard de dollars avec 6 000 robots pour équiper les serres de tomates qui constituent plus de 35% de la superficie des serres high-tech dans le monde.