23 projets aquacoles bientôt au Souss-Massa

Souss-Massa: Lancement de 23 projets aquacoles pour un montant total de 400 millions de dirhams.

Vingt-trois projets aquacoles seront lancés dans la région de Souss-Massa, pour un investissement de 400 millions de dirhams, avec à la clé la création de pas moins de 620 emplois directs.

L’annonce desdits projets a été faite vendredi à Agadir par le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des résultats des appels à manifestation d’intérêt lancés par l’Agence Nationale pour le Développement de l’Aquaculture dans ladite région (ANDA).