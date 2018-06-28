وزير الفلاحة يلتقي بمهنيي اللحوم الحمراء لتدارس الاستعدادات لعيد الأضحى

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وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يلتقي بمهنيي اللحوم الحمراء لتدارس الاستعدادات لعيد الأضحى

عقد السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الثلاثاء 26 يونيو بالرباط اجتماعا مع السيد امحمد كريمين، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بحضور أعضاء هذه الفيدرالية، وﻣـﺪيري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومديري ومسؤولي الوزارة، خصص لتدارس ومناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى.

وقد تم إطلاق، بشراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، عملية تثبيت ﺣﻟﻘات ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لضمان تتبع أفضل للماشية والشفافية في المعاملات التجارية.

شكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم التقدم الحاصل في هذه العملية، والذي سبقته حملة لتسجيل وحدات تربية الماشية والتسمين من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتضطلع حاليا، الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بمسؤولية الترقيم، عبر التثبيت المجاني لحلقات خاصة بعيد الأضحى، للماشية الموجهة للذبح بهذه المناسبة.

مدعومين من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، تجند جميع الفاعلين بقوة لتنظيم الحملات التحسيسية اللازمة وعلى نطاق واسع، لضمان انخراط مربي الماشية والمسمنين في هذا البرنامج.

شكل الاجتماع أيضا، مناسبة لتنسيق تدخلات مختلف الجهات المعنية،المؤسساتية والمهنية، من أجل ضمان الانسجام اللازم للجهود المبذولة وتعبئة جميع الفاعلين من مربين ومسمنين لتقديم عرض ذو جودة عالية للمستهلكين. ويجب التأكيد على ٲن مختلف التدابير الضرورية في هذا الاتجاه قد تم اتخاذها وٲن أي تقصير أو عدم احترام لمتطلبات الجودة في جميع حلقات السلسلة سيعرض المخالفين للعقوبات.