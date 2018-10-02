موسم الحبوب: اتخاذ تدابير جديدة لضمان عرض منتظم بالأسواق

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موسم الحبوب: بعد موسم إنتاج جيد، اتخاذ تدابير جديدة لضمان عرض منتظم بالأسواق

مع تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018 ومن أجل توفير أحسن الظروف لتسويقه ، اتخذت الحكومة في الأشهر الأخيرة عدة تدابير لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول مكنت الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق.

وستنتهي فترة استفادة التجميع من دعم الدولة عند م تصف أكتوبركما أعلنت عليه االحكومة فيشهرمايوالماضي موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية فى سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018.

وقد عرفت الأسعار العالمية للحبوب،منحى تصاعدي منذ شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج العالمي بالدول المصدرة،حيث ارتفع مستوى الأسعار بحوالي 30-40 دولار للطن.

ومن أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية،و نظرا لانخفاض وثيرة تجميع الإنتاج الوطني، سيتم تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018 بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة. وسوف يمكن هذا الإجراء الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف والحفاظ على القدرة الشرائية للموا طنين.