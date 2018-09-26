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ممونو الصناعات الغذائية يلتئمون في الدار البيضاء

تحتضن مدينة الدار البيضاء، في الفترة ما بين 25 و27 شتنبر الجاري، الملتقى السادس لــ«مموني الصناعات الغذائية»، الذي تنظمه الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمشاركة أزيد من 300 عارض يمثلون قطاعات إنتاجية مختلفة.

و أفاد بلاغ للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، أن الملتقى سيعرف مشاركة فاعلين في عدة قطاعات ذات صلة بمجال الصناعات الغذائية، ومنها التجهيز والتعليب والتغليف والصحة والسلامة الغذائية والتخزين والتموين.

ويسعى هذا الملتقى، المنظم تحت إشراف وزارتي (الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات) و(الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي)، إلى أن يقدم للمهنيين منصة ملائمة للتفاعل وتبادل الأفكار من أجل تشجيع الابتكار وتقديم حلول تستجيب لتطلعاهم.

كما يروم مرافقة المقاولات العاملة في هذا الميدان في كل ما يتعلق بتنزيل استراتيجيات العمل، وتنسيق مبادرات مختلف الفاعلين والمهنيين في المجالات المرتبطة بهذا النوع من الصناعات .

وينتظر أن يستقطب الملتقى عددا مهما من الزوار المهنيين، الذين يمثلون قطاعات تغطي مختلف انشطة الصناعة الغذائية، بمختلف فروعها ومهنها، ابتداء من الإنتاج والصيانة، مرورا بالجودة والتسويق وإلى غاية البحث والتنمية.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي يقام كل سنتين، تنظيم لقاءات مناقشة وموائد مستديرة في إطار تفاعلي، وذلك بمساهمة خبراء في موضوعات متخصصة مثل الإنتاج والسلامة الغذائية واحترام البيئة.

وكانت الدورة السابقة، التي نظمت في فضاء يمتد على مساحة ثمانية آلاف متر مربع، قد شهدت مشاركة مهنيين من تخصصات متنوعة داخل قطاع الصناعة الغذائية والمهن المتصلة بها، بحيث استقبل الملتقى 378 عارضا وعلامة تجارية وممثلي تجمعات صناعية كبرى ومقاولات صغرى ومتوسطة، ينتمون إلى 15 بلدا منها المغرب وفرنسا وألمانيا والدانمارك ومصر وإسبانيا وبلجيكا والبرتغال وتونس وإيطاليا وهولندا وسويسرا.