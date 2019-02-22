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مشاركة مغربية متميزة في معرض الخليج للأغذية « غلفود 2019 » بدبي

اختتمت، امس الخميس بدبي، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمعرض الخليج للأغذية “غلفود 2019” وذلك بمشاركة متميزة لحوالي 60 مقاولة مغربية تعمل في مجال الصناعات الغذائية

وحرصت هذه المقاولات بتأطير من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طيلة الأيام الخمسة للمعرض، الذي عرف مشاركة أزيد من 190 بلدا، على التعريف بالمنتوجات الغذائية المغربية التي تتميز بجودة عالية من قبيل،زيت الزيتون ، والزيتون والعجائن والكسكس والحلويات والأسماك المعلبة ، وأعشاب الشاي

وقال هشام أبحيح مدير مبيعات مجموعة متخصصة في انتاج الأسماك المعلبة تشغل أزيد من 500 عامل ان هذه المشاركة السابعة للمجموعة في المعرض شكلت فرصة للالتقاء مع الزبناء عبر العالم لاسيما من افريقيا والمشرق العربي واوروبا من أجل تصدير الاسماك المغربية المعلبة التي تشتهر بالجودة على مستوى العالم

وأشار الى ان المجموعة التي يمثلها تتكون من شركتين بكل من الدار البيضاء والصويرة وتوجه 70 في المائة من انتاجها الى الخارج فيما تخصص الباقي للسوق المغربية

من جانبه، أوضح ادريس جمال الدين المدير العام لشركة تعمل في مجال إنتاج الكسكس والعجائن والدقيق أن المشاركة السادسة من نوعها لشركته بمعرض غلفود بدبي تستهدف الاسواق بإفريقيا وآسيا بالدرجة الأولى، مسجلا أن مجموعته التي تلقت هذه السنة طلبات مهمة جدا لاسيما من آسيا ،تصدر الى 20 بلدا وتطمح إلى الرفع من هذا العدد مستقبلا

وعزا سبب إقبال المشاركين في المعرض على المنتوجات المغربية في هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى الى الشهرة الواسعة التي تحظى بها على مستوى السوق العالمي وخصوصا إفريقيا . وعرف هذا الملتقى الاقتصادي ، الذي افتتحت فعالياته يوم 17 فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي باعتباره أحد أكبر المعارض التجارية السنوية المتخصصة في قطاع الأغذية والمأكولات في العالم ، مشاركة 5 آلاف جهة عارضة محلية وإقليمية ودولية ومسؤولين حكوميين وكبار المندوبين التجاريين والشركات الوطنية من شتى أنحاء العالم

ووفر هذا الحدث الذي نظم هذه السنة تحت شعار ” عالم من التميز .. عالم من المأكولات ” ،منصة مبتكرة لعقد صفقات تجارية على مستوى القطاع واكتشاف الفرص الجديدة في السوق ومواكبة الاتجاهات الناشئة وتحديد أجندة الأعمال المستقبلية لقطاع الأغذية

وتشير التوقعات إلى أن مبيعات الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع من 145.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 171.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.33 بالمائة وذلك بحسب “تقرير غلفود لتوقعات قطاع الأغذية والمشروبات العالمي 2019” الذي أعدته مؤسسة “يورومونيتور انترناشيونال” والذي سيتم إصداره رسميا خلال المعرض

واستضافت “قمة غلفود للابتكار”، التي اقيمت على هامش المعرض الرئيسي واستمرت على مدى 3 أيام،عددا من أبرز الأسماء في القطاع وذلك لمناقشة أحدث التحديات والفرص في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي

وشهدت القمة عدة جلسات تمحورت حول ” مستقبل الغذاء والرفاهية ” و” حوار مميز: نمو العلامات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” و”العمليات الذكية – التركيز على الذكاء الاصطناعي لدعم سلسلة التوريد”

كما تضمن برنامج المعرض مسابقة “النكهات العالمية” بمشاركة نخبة من أمهر الطهاة ضمن مجموعة من العروض وجلسات الطهي الحية والتفاعلية