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تقرير للفاو يتوقع أن تزداد أهمية مساهمة تجارة المنتجات الزراعية الدولية في توفير الغذاء للعالم

أفاد تقرير جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه بالنظر إلى التحول الكبير في قدرة العديد من مناطق العالم على إنتاج الغذاء نتيجة للتغيرات املناخية بات من المتوقع أن تزداد أهمية مساهمة تجارة المنتجات الزراعية الدولية في توفير الغذاء للعالم والاستجابة لموجات الجوع المرتبطة بالمناخ.

ويشير التقرير الذي جاء تحت عنوان ” حالة أسواق السلع الزراعية 2018 ” إلى أنه من الممكن أن يكون هناك دعم متبادل بين قوانين التجارة العالمية التي تم وضعها تحت إشراف منظمة التجارة العالمية والآليات الجديدة التي وضعت بموجب اتفاقية باريس التي تهدف إلى التصدي للتغيرات المانخية .

وحسب منظمة (الفاو ) فإن تغير المناخ سيؤثر على الزراعة العالمية بصورة غير عادلة، بحيث يعزز ظروف الانتاج في بعض المناطق بينما سيؤثر سلبا على مناطق أخرى، مما يتسبب في يروز مجموعات من “الرابحين” وأخرى من “الخاسرين”.

وأكد التقرير أن الضرر الأكبر سيقع على إنتاج الأغذية في البلدان القريبة من خط الاستواء التي تعاني غالبيتها بالفعل من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تشهد المناطق ذات المناخ المعتدل تأثيرات إيجابية، نتيجة لكون الناتج الزراعي يزداد في ظل الطقس الحار.