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الدار البيضاء تستضيف المؤتمر الفني الـ 31 لتكنولوجيا صناعة الأسمدة

تستضيف مدينة الدار البيضاء، بالمملكةالمغربيةفي الفترة ما بين 28-26من شهر يونيو الجاري فعاليات المؤتمر الفني الواحد والثلاثون لتكنولوجيا صناعة الأسمدة والمعرض المصاحب و الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة برعاية مجموعة OCP، وذلك علىمدار ثلاثة أيام متتالية يتم فيها مناقشة آخر المستجدات في تكنولوجيا صناعة الأسمدة كذلك أفضل وأحدث الممارسات التي تخدم شركات ومنتجي الأسمدة، حيث يعد المؤتمر الفني الحدث الأبرز على صعيد صناعة الاسمدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بحضور يتجاوز الـ 300 مشاركاً من الشخصيات الهامة كرؤساء شركات الأسمدة العربية والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعدد كبير من كبار الخبراء بالإضافة إلى التنفيذيين والمدراء العامون وذلك لتبادل الخبرات والممارسات الحديثة في مجال صناعة الاسمدة .

تشارك بالمؤتمر وفودمن الدول العربية، وأخرى اجنبية مثل: الصين، الدنمارك، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، الهند، كندا، الولايات المتحدة الامريكية، إيطاليا، هولندا، سويسرا، والمملكة المتحدة.ويعتمد برنامج المؤتمر على محوريين أساسيين وذلك من خلال تقديم 21 ورقة على مدار أربع جلسات:

تتناول هذه الأوراق:

أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية

فرص انتاج الاسمدة المركبةNPK

التطورات الجديدة في تحقيق استقرار عمليات التشغيل وقابلية الاعتماد عليها

أحدث المستجدات في مجال العوامل المحفزة والكيماويات اللازمة لصناعة الأسمدة

إعادة تأهيل ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية

ترشيد الطاقة في صناعة الأسمدة

زيادة إنتاجية وحدات حمض الفوسفوريك

أفضل التقنيات المستخدمة في وحدةإزالةco2

المحور الثاني: دراسات الحالة الناجحة في الشركات العربية

حيث سيتم تقديم العديد من دراسات الحاله الناجحه التى تمت بالشركات العربية والتى تعكس المستوى المتميز لصناعة الاسمدة العربية والتي تعتبر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات بين الشركات أعضاء الاتحاد.

وتتضمن هذه الأوراق:

قصص نجاح إبداع المجمع الشريف للفوسفاط في مجال صناعة حامض الفسفوريك وأحدث التطورات هذا المجال وأثرها على خفض التكلفةالرأسماليةوالتشغيلية وأيضا على تحسين جوده البيئة.

أفضل الممارسات في أعمال الصيانةبالمجمع الشريف للفوسفاط

المعالجة الكيماوية لفوسفات مصر لإنتاج حامض الفوسفوريك وفق رؤية اقتصادية وفنية تؤدي الى إنتاجيةأعلى وكلفةأقل

خبرة شركة ابو قير للأسمدة في معالجة جهاز الامتصاص ذو الضغط العالي HP scrubber

تطوير عملية بلورة البوتاسيوم في شركة البوتاس العربية

وعلى هامش المؤتمر يقام المعرض الفني الصناعي المصاحب والذي تشارك فيه العديد من الشركات الدولية والعربية حيث تقوم الشركات بعرض المستجدات في عالم التكنولوجيا الصناعية أخر ما توصلت إليه صناعة الأسمدة العالمية.

وقد صرح سعادة المهندس محمد عبد الله زعين – أمين عام الاتحاد العربي للأسمدةإن المؤتمر يناقش أهم المستجدات داخل صناعة الأسمدة في الوطن العربي وكيفية تطويرها، كما ومن المعروف أن الأسمدة وبشكل كبير تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية بجانب تأثيرها الإيجابي علي مشكلة الغذاء، وأضاف سعادته إن تطبيق سياسة الإستدامة في ظل التحديات التي تشهدها صناعة الأسمدة في الوقت الحالي، من حيث التنافسية وزيادة المعروض منها، حيث يتطلب الامر إتخاذ كافة التدابير اللازمة للتغلب على هذه التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة، ومن ناحية اخري اعرب سعادته أن قطاع الأسمدة العربية استطاع أن يرسخ مكانته في السوق العالمية.

هذا وتختتم أعمال المؤتمر بزيارة ميدانية إلىمنصة الجرف الأصفر وهو واحد من أكبر منصات الأسمدة الصناعية المتكاملة ومن أهم مراكز تحويل الفوسفات في جميع أنحاء العالم. حيث سيتم عرض المرافق المتكاملة المختلفة بما في ذلك مجمع أفريقيا الأسمدة، ومحطة أنابيب سلوري ومحطة أنابيب تحلية مياه البحر.

إن الاتحاد العربي للأسمدة منظمة عربية دولية غير حكومية – أسس عام 1975 ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية بدرجة مراقب. يجمع الاتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات العلاقة. ويضم الاتحاد في عضويته 180 شركة عربية وأجنبية من خمس وثلاثين دولة من أنحاء العالم.

يهدف الاتحاد بوجه عام تنسيق وتنمية وتطوير العلاقات الفنية وكل ما له صلة في مجال صناعة الأسمدة واستخداماتها بين الشركات الأعضاء. يمثل الاتحاد إطاراً تعمل فيه الشركات العربية للوقوف على المستجدات التكنولوجية في مجال صناعة الاسمدة وإفساح المجال لممثلي الشركات العربية لتوطيد العلاقات وتوثيقها فيما بينها والمؤسسات والمنظمات والشركات الدولية العاملة في مجال صناعي وتجارة واستخدام الأسمدة.