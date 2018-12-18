 » شهية طيبة « : الموعد الهام للذواقين المغاربة

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مناسبة لاكتشاف 40 منتج فرنسي لم يُصدر أو يسوق قط بالمغرب

تعلن صوپيخا إفريچا، وكالة الاتصال والتسويق المتخصصة في المواد الغذائية الزراعية، عن الدورة الرابعة من عملية « فرنسا شهية طيبة » بالمغرب إلى غاية 31دجنبر 2018 بأسواق مرجان بكل من الدارالبيضاء، المحمدية، الرباط، مراكش، أكادير. وترمز هذه العملية، المدعومة من طرف وزارة الزراعة والتغذية الفرنسية، إلى ثراء التبادل التجاري بين المغرب وفرنسا، لتصبح اليوم موعدا ينتظره الجمهور المغربي العريض، نهاية كل سنة

وعد « صُنع في فرنسا، صُنع بحب »

تتمتع الشركات الفرنسية بمميزات ينبغي استغلالها عندما يتعلق الأمر بالجمع بين الذوق، والجودة، والسلامة الصحية، والذوقية، والاستدامة والابتكار للاستجابة لتطلعات المستهلك

تدعو عملية » فرنسا شهية طيبة »، الجمهور المغربي لاكتشاف منتجات عالمية، ذات جودة، قاسمها المشترك حب الأرض، ونقل الخبرة وثقافة الجودة

(Le Guérandais) ملح جيراند ، ملح البحر طبيعي وتقليدي، جمعه الملاحون باليد. مُنكه معروف لدى أكبر الطباخين وأفضل موائد العالم-

(La Mère Poulard) بسكوت على المذاق الجيد مع منتجات بسيطة وحقيقية، مع احترام التقاليد-

(Borde) الفطر البري، مرادف الخبرة التقليدية من أجل جودة عالية لثلاثة أجيال-

، لعشاق ما هو طبيعي ونباتي Bistro Emile-

(Paysan Breton) ذواقي منتجات الحليب ، العلامة التضامنية، المصوعة من مكونات طبيعية، بدون ملون أو نكهة اصطناعية وبدون مواد حافظة-

…و العديد من المنتجات