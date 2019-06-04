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اليوم الدراسي خرائط مؤهلات الأراضي الفلاحية وخصوبة التربة : أدوات لاتخاذ القرار في المجال الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية

الخميس 20 يونيو 2019 بقطب الجودة الفلاحية لمكناس

ينظم المركز الجهوي للبحث الزراعي لمكناس اليوم الدراسي « خرائط مؤهلات الأراضي الفلاحية وخصوبة التربة : أدوات لاتخاذ القرار في المجال الفلاحي في مواجهة التغيرات المناخية » يوم الخميس 20 يونيو 2019 بقطب الجودة الفلاحية لمكناس

سيتيح هذا اليوم الفرصة لتقاسم المعلومات مع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين بالقطاع الفلاحي لجهة فاس-مكناس حول مكتسبات البحث الزراعي في مجال إنشاء خرائط مؤهلات الأراضي الفلاحية وخرائط خصوبة التربة وكذا معايير تخصيب المزروعات لأجل تثمين نتائج هذه الأبحاث تعزيزا لمسار التنمية الفلاحية في جهتنا

و ستجري أشغال هذا اليوم الدراسي في حصتين ستخصص أولاهما لعرض نتائج البرنامج الكبير الذي اضطلع به المعهد الوطني للبحث الزراعي على مدى السنوات العشر الماضية فيما يتعلق بإنشاء خرائط مؤهلات الأراضي الفلاحية في إطار مصاحبة تنزيل برامج مخطط المغرب الأخضر. وهي أداة لدعم اتخاذ القرار بتيسيرها لتكييف أفضل للمسارات التقنية مع احتياجات المزروعات ولتحسين توجيه الاستثمارات فضلا عن تحقيق الاستفادة المثلى من استغلال مؤهلات الأراضي، ولا سيما مع مراعات آثار التغيرات المناخية

وستكرس الحصة الثانية لهذا اليوم للأداة الأخرى لدعم القرارات الزراعية التي تمثلها خرائط خصوبة التربة المزروعة في المغرب. ذلك المشروع البحثي الضخم الذي أنجزه المعهد الوطني للبحث الزراعي تحت إشراف وزارة الفلاحة وبشراكة مع المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وبدعم من المكتب الشريف للفوسفاط والذي أفضى إلى تطوير تطبيق « Fertimap.ma » المتاح على شبكة الأنترنيت. كما سيتم عرض مكتسبات المركز الجهوي للبحث الزراعي مكناس في مجال البحوث الرامية إلى وضع معايير لتخصيب المزروعات وخصوصا منها السلاسل ذات الأولوية بجهة فاس-مكناس مثل الزيتون، التفاح، البرقوق، القمح، الفول، البطاطس والنباتات الزيتية