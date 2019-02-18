الدعوة الى بذل مزيد من الجهود لحماية المناطق الرطبة بجهة العيون الساقية الحمراء

دعا مشاركون في لقاء جهوي، نظم الجمعة في العيون، جميع المتدخلين على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء إلى الانخراط أكثر في الجهود الرامية إلى حماية المناطق الرطبة الموجودة بالجهة

كما دعوا في توصيات هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الجهوي للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بجهة العيون الساقية الحمراء، الى إنجاز جرد شامل للمناطق الرطبة بالجهة، كخطوة رئيسية في عملية تقييم هذه المواقع الطبيعية

وتوجد بالجهة سبع مناطق رطبة، واحدة مسجلة بلائحة رامسار (خنيفيس بالجماعة الترابية أخفنير) و ست منها مصنفة مناطق رطبة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية وثلاث مناطق مهمة وردت في دراسة أنجزت خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة

ودعا المشاركون إلى تفعيل وتعزيز الاطار القانوني لحماية المناطق الرطبة مع مراعاة خصوصية الجهة، وضمان الالتقائية بين المتدخلين في هذه المناطق، وإدماج الاهتمام بالمناطق الرطبة في برنامج عمل الجماعات الترابية التي توجد بها هذه المناطق

كما أكدوا على ضرورة تقوية دور المجتمع المدني بالتكوين والتأطير والتمويل وإدماجه في تدبير ومراقبة المناطق الرطبة، وتعزيز دور المدرسة في التربية البيئية وإدماج حماية البيئة والمناطق الرطبة في برامجها

ويتعلق الأمر أيضا بتثمين المواقع الطبيعية لواد الساقية وتشجيع الأنشطة الايكولوجية بمحيطه، والعمل على إدماج المناطق الرطبة كمحميات ومنتزهات طبيعية جهوية ، والعمل على إنشاء مركز للإخبار والتحسيس

ويندرج هذا اللقاء المنظم تحت شعار ” من أجل تعبئة وحكامة جهوية فاعلة لحماية مناطقنا الرطبة” في إطار من سلسلة لقاءات جهوية ينظمها الائتلاف في مختلف جهات المملكة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمناطق الرطبة

ويتوفر المغرب حاليا على 26 منطقة رطبة مسجلة في لائحة رامسار وتبلغ مساحتها 274 ألف و 286 هكتار