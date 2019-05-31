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المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: حصيلة مراقبة المنتجات الغذائية خلال 20 يوما من رمضان 1440/ 2019

تقوم مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية » أونسا » خلال شهر رمضان المبارك بتعزيز عمليات المراقبة بالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك من أجل حماية صحة المستهلك. وتمكنت مصالح أونسا خلال 20 يوما التي انقضت من رمضان من مراقبة ما مجموعه 251 ألفا و24 طنا (251.024 طنا) من مختلف المنتجات الغذائية توزعت على الشكل التالي

على مستوى السوق الداخلي، شملت عمليات المراقبة التي تمت سواء في إطار اللجان المحلية المختلطة أو من طرف المصالح التابعة للمكتب،115 ألفا و987 طنا (987طنا) من مختلف المواد الغذائية من أصل حيواني ونباتي، حيث أسفرت عن حجز وإتلاف 125 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أي ما يعادل % 0.2من مجموع الكميات المراقبة كما قامت مصالح المراقبة التابعة لأونسا بـ 11 ألفا و851 (11.851) خرجة مراقبة ميدانية منها 8 آلاف و333 خرجة (8333) ضمن لجان إقليمية على إثرها تم تحرير 168 محضر مخالفة

وعلى مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 135 ألفا و37 طنا (135.037 طنا) من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل