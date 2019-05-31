Accueil / Actualités / حصيلة مراقبة المنتجات الغذائية خلال 20 يوما من رمضان 1440/ 2019
ONSSA: Bilan du contrôle sanitaire des denrées alimentaires
Les services de l’ONSSA restent mobilisés pour assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires sur tout le territoire national - (ph:DR)

حصيلة مراقبة المنتجات الغذائية خلال 20 يوما من رمضان 1440/ 2019

AgriMaroc .Ma 31/05/2019 Actualités, أخبار فلاحية وطنية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 97 Vues

المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية: حصيلة مراقبة المنتجات الغذائية خلال 20 يوما من رمضان 1440/ 2019

تقوم مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية » أونسا » خلال شهر رمضان المبارك بتعزيز عمليات المراقبة بالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك من أجل حماية صحة المستهلك. وتمكنت مصالح أونسا خلال 20 يوما التي انقضت من رمضان من مراقبة ما مجموعه 251 ألفا و24 طنا (251.024 طنا) من مختلف المنتجات الغذائية توزعت على الشكل التالي

على مستوى السوق الداخلي، شملت عمليات المراقبة التي تمت سواء في إطار اللجان المحلية المختلطة أو من طرف المصالح التابعة للمكتب،115 ألفا و987 طنا (987طنا) من مختلف المواد الغذائية من أصل حيواني ونباتي، حيث أسفرت عن حجز وإتلاف 125 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أي ما يعادل % 0.2من مجموع الكميات المراقبة كما قامت مصالح المراقبة التابعة لأونسا بـ 11 ألفا و851 (11.851) خرجة مراقبة ميدانية منها 8 آلاف و333 خرجة (8333) ضمن لجان إقليمية على إثرها تم تحرير 168 محضر مخالفة

وعلى مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 135 ألفا و37 طنا (135.037 طنا) من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل

Tags

Regardez aussi

FAO : Prévision d’une forte croissance du commerce de fruits tropicaux

L’amélioration des liaisons et de la technologie du transport international affecte également la croissance du …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Powered by Starteus
AgriMaroc.ma © Copyright 2019, Tous droits réservés.
MENU