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النسخة السادسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية 2019

تعلن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة السادسة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية

وقد عرفت النسخ السابقة نجاحا كبيرا تميز بمشاركة كبيرة للعديد من الصحفيين المنتمين لقطاعات الصحافة المكتوبة وضمنها صحافة الوكالة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري التلفزة والراديو

وتهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية مكافأة مجهودات نساء ورجال الصحافة الوطنية على الإهتمام الذي يولونه للقطاع وللدور الهام للمعلومة في قطاعات الفلاحة والتنمية القروية ببالدنا

وسيتم تسليم الجائزة من طرف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خلال الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة الذي سينظم بمكناس من 16 أبريل إلى 21 أبريل .2019

وتستهدف الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية وسائل الإتصال السمعية البصرية والمكتوبة والإلكترونية. وستتوج أفضل المقالات والربورتاجات والبرامج التلفزيونية والإذاعية للفترة الممتدة من 01 أبريل 2018 إلى 22 مارس 2019 من خلال جائزة كبرى لكل فئة، السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، باإلضافة لمنح جائزة ثانية وثالثة للصنفين

وستتم دراسة الأعمال المرشحة من طرف لجنة متعددة االختصاصات مكونة من ممثلي وسائل الإعلام ومهنيي القطاع الفلاحي وممثلي هيآت التعليم ووزارة الفلاحة. وسيتم الإنتقاء بالإعتماد على معايير محددة ومفصلة في القانون المنظم للجائزة الكبرى، وضمنها اختيار الموضوع وتميزه وأسلوب الكتابة وتناسق وجودة التصميم

وعلى الراغبين في المشاركة أن يقوموا الإطلاع على ملف الجائزة بالموقع الإلكتروني للوزارة وإيداع ترشيحاتهم قبل 25 مارس 2019 بمقر قسم التواصل بوزارة

الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات شارع محمد الخامس، الحي الإداري، ساحة عبد الله الشفشاوني ، ص.ب – 607، الرباط

أو عبر البريد الإلكتروني

agridivcom@agriculture.gov.ma