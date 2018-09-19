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الدوحة.. توقيع اتفاق تعاون قطري فلسطيني في المجال الفلاحي ومكافحة التصحر

وقعت قطر ودولة فلسطين، أمس السبت في الدوحة، اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، وتنفيذ مشاريع مشتركة، على الخصوص، في مكافحة التصحر وزراعة النخيل، والتربة والمياه والإرشاد الزراعي.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أوردت الخبر اليوم، أن الاتفاقية، التي وقعها وزير البلدية والبيئة القطرية، محمد بن عبد الله الرميحي، ووزير الزراعة، سفيان سلطان، الذي يوجد في زيارة رسمية للدوحة، غير معلنة المدة، على رأس وفد من بلاده، تشمل تبادل المعلومات والخبرات الزراعية في مجالات الإنتاج الغذائي والبحوث العلمية الزراعية، وتنفيذ المشاريع المشتركة، ومكافحة التصحر وزراعة النخيل، والتربة والمياه والإرشاد الزراعي، وقطاع تربية وإنتاج الدواجن والبيض والصيد البحري والاستزراع السمكي.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجال الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والحجر البيطري ومكافحة الأمراض العابرة للحدود، وأيضا تسجيل المبيدات الزراعية والبذور، وما يدخل في مقاومة الأمراض والآفات، مما يندرج في برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية مثل سوسة النخيل الحمراء وغيرها.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المرتقب أن يتم قريبا في فلسطين توقيع خطة العمل لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

يذكر أن البلدين يرتبطان، على الخصوص، باتفاقيتي تعاون، أولى تم توقيعها سنة 2013 بين وزارتي الداخلية في البلدين، والتي يتم بموجبها تمكين ستة طلاب فلسطينيين (بمنحة كاملة) مرشحين من وزارة الداخلية الفلسطينية للدراسة في كلية الشرطة القطرية، وأخرى تم توقيعها سنة 2017 بين وزارتي التربية والتعليم العالي في كلا البلدين، وتخص فتح باب استقدام المدرسين من فلسطين للعمل في قطر.