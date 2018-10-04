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إقليم تزنيت: السيد أخنوش يترأس حفل افتتاح النسخة الثالثة من المعرض الوطني للمراعي

افتتح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 بإقليم تزنيت، النسخة الثالثة من المعرض الوطني للمراعي تحت شعار « الترحال الرعوي: بين تحديات الماضي وآفاق التنظيم »، وقد رافقه خلال الإفتتاح كل من والي جهة سوس ماسة السيد أحمد حاجي وعامل إقليم تيزنيت السيد حسن خليل والسيد إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة، وممثلي المجالس المنتخبة، وعدد من المسؤولين المركزيين والفاعلين الجهويين.

يندرج المعرض الوطني للمراعي ضمن الاستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة التي تطمح لتأهيل وتنمية المراعي، إذ ترتكز هذه الاستراتيجية على تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية المراعي وتنظيم الترحال الرعوي، فضلاً عن تنزيل الإطار القانوني الجديد المتعلق بهذا النشاط.

ويمتد المعرض على مساحة 7000 متر مربع بمشاركة 112 عارضا، بالإضافة لأروقة التنظيمات المهنية والفضاء المؤسساتي.

ويتميز هذا الحدث بمشاركة مجموعة من الرعاة الرحل، من مختلف جهات المملكة، وعدد من التنظيمات المهنية في مجال الرعي.

كما يعد المعرض مناسبة فرصة لتسليط الضوء على مختلف الأنشطة ذات الصلة بأسلوب حياة المجتمعات الرعوية، ويعتبر فضاء لتشجيع وترويج أسلوب الحياة المتفرد للرعاة، وتقديم المنتجات والأنشطة المتعلقة بالفضاء الرعوي وحرفية الرعاة.

كما يشكل أيضا منصة للقاءات والتبادل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط الرعوي، لا سيما بخصوص الإطار القانوني والتنظيمي للمراعي.