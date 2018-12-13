ساحل العاج : السيد أخنوش يتباحث مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية حول مبادرة : تريبل أ

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ساحل العاج: السيد أخنوش يتباحث مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية حول مبادرة : تريبل أ

التقى السيدعزيز أخنوش،وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس فيأبيدجان بالكوتديفوار،رئيس البنك الإفريقي للتنمية،السيد اكينوومياديسينا. وقدعُقدهذآلاجتماع بحضور وزير الزراعة الإيفواري،السيد سانغافوا كوليبالي

تناولت المحادثات مبادرة « تريبل أ « ،وهيمبادرة لتكييف الفلاحةالإفريقية، قدمها المغرب وعرضت في مؤتمر كوب 22. وقد تشاركت الأطراف المشاركة في هذه المحادثات رؤيتها لتفعيلا لمبادرة

السيد أديسينا أعرب خلال هذا الاجتماع عن دعم البنك الإفريقي للتنمية لهذا الإجراء اللذي يشيد بالتزام صاحب الجلالة الملك محمدالسادس بتنمية الفلاحة المستدامة فيإفريقيا،لاسيما من خلال هذه المبادرة التي تؤسس للعمل في هذا المجال

وللتذكير، فإن مبادرة تريبل أ (مبادرةالتكيف للزراعة الأفريقية) لها هدف مزدوج. يتعلقالأمر بوضع الفلاحة الإفريقية في قلب المفاوضات في القمم المناخية،وإنعاش وتشجيع تفعيل مشاريع واقعية ومبتكرة في مجال تدبير التربة والتحكم في الماء الفلاحي، وتدبير مخاطر المناخ إلى جانب تعزيز قدرات التمويل وحلوله