تاونات .. المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل الى 150 ألف هكتار

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تاونات .. المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل الى 150 ألف هكتار

تبلغ المساحة المغروسة بأشجار الزيتون بإقليم تاونات حوالي 150 ألف هكتار، أي ما يمثل حوالي 83 في المائة من الأشجار المثمرة بالإقليم

وحسب المديرية الاقليمية للفلاحة بتاونات فان هذه المساحة المغروسة بأشجار الزيتون توفر انتاجا يفوق في المعدل 200 ألف طن سنويا، أي بمردودية 15 قنطار في الهكتار الواحد في المناطق البورية و 30 قنطار في المناطق المسقية

وفي ما يخص وحدات التثمين فان اقليم تاونات يتوفر على 3000 وحدة تقليدية و 27 وحدة شبه عصرية و 55 وحدة عصرية لاستخلاص الزيت ووحدة واحدة لإنتاج زيتون المائدة

وحسب نفس المصدر فان سلسلة الزيتون بإقليم تاونات استفادت من عدة برامج ومشاريع منها برنامجي المغرب الأخضر وحساب تحدي الألفية ودعم الاستثمار في إطار صندوق التنمية الفلاحية

وقد مكنت هذه المشاريع من غرس حوالي 30 ألف هكتار وبناء وتجهيز ثلاث وحداث لعصر الزيتون بطاقة استيعابية تصل الى 80 طن في اليوم للوحدة وبناء وتجهيز وحدة لإنتاج الزيتون المصبر بالإضافة الى توزيع معدات فلاحية لفائدة التنظيمات المهنية وتقوية قدرات العاملين في قطاع الزيتون

وحسب المديرية فقد تمت خلال سنة 2019 برمجة غرس 5500 هكتار جديدة وانطلاق عملية تعبئة 15 ألف هكتار جديدة خلال سنة 2020

وقد خصصت الدولة إعانات وتحفيزات مالية همت على الخصوص بناء وتجهيز 35 وحدة لعصر الزيتون بمبلغ استثماري يناهز 139 مليون درهم بدعم قدره 13,9 مليون درهم