Partager

tweet





بوينوس أيريس: انعقاد الدورة 107 للمجلس الدولي للزيتون بمشاركة مغربية

تحتضن العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس منذ مطلع الأسبوع الجاري فعاليات الدورة 107 للمجلس الدولي للزيتون، وذلك بمشاركة العديد من البلدان من بينها المغرب.

ويمثل المغرب في هذا اللقاء وفد عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يترأسه مدير تنمية سلاسل الإنتاج بالوزارة، السيد نبيل شوقي.

وتتدارس هذه الدورة محاور تشمل على الخصوص التعاون التقني الدولي في مجالات مشاريع الأبحاث والتنمية المتعلقة بالقطاع، والتدريب ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تشجيع و توسيع التجارة الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة.

ومن ضمن المواضيع التي يناقشها المشاركون في هذه الدورة هناك إرساء وتحديث معايير التجارة الدولية للمنتوج وتحسين جودته، والترويج للاستهلاك العالمي لزيت الزيتون وزيتون المائدة ومعالجة الأمراض التي قد تواجه أشجار الزيتون.

وبهذه المناسبة، قال السيد شوقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إنتاج الزيتون قطاع هام ضمن مكونات الاقتصاد الفلاحي بالمغرب، مبرزا أن الحكومة أرست سنة 2008 عقد برنامج للنهوض بالقطاع في إطار مخطط المغرب الأخضر، مع الفاعلين بالقطاع الذين يمثلون مختلف حلقات سلسلة الإنتاج.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون بالمغرب انتقلت من 730 ألف هكتار سنة 2008، لتصل إلى مليون و 50 ألف هكتار حاليا في أفق توسيعها لتشمل مليون و 200 ألف هكتار في أفق 2020.

وبخصوص حجم إنتاج الزيتون، أشار مدير تنمية سلاسل الإنتاج، إلى أنه كان في السابق يناهز 800 ألف طن سنويا، قبل أن ينتقل حاليا إلى مليون و300 ألف طن سنويا، وهو معدل الانتاج خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وذكر في هذا الصدد، بأن الحكومة عبأت دعما موجها للاستثمار في تثمين الزيتون، فضلا عن تأهيل وحدات الانتاج، وإطلاق برنامج لتنظيم المنتجين وتعزيز قدراتهم، إلى جانب برنامج لتعزيز الصادرات يشمل دعما ماديا.

و في إطار فعاليات هذه الدورة من المقرر أن ينظم المجلس، اليوم الجمعة، ندوة دولية حول زراعة الزيتون بالقارة الأمريكية، ستشكل مناسبة لإطلاع فاعلي القطاع بأمريكا الجنوبية على أنشطة المجلس وتقديم لمحة شاملة عن القطاع وتنظيم نقاشات تتمحور حول جودة الانتاج والتكنولوجيا والبيئة والتكوين فضلا عن أهمية زيت الزيتون بالنسبة للصحة، والتسويق واتجاهات استهلاك منتجات الزيتون.