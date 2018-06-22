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تقدم موسم الحصاد :بوادر موسم فلاحي متميزبجهة الشرق

تميز الموسم الفلاحي 2017-2018 بتساقطات مطرية مهمة ,بالرغم من التأخر المسجل بداية الموسم, اتسمت عموما بتوزيع زمني جيد في جل مناطق الجهة حيث بلغ المعدل التراكمي للأمطار إلى حدود 18 يونيو 2018 حوالي 293 ملمأي بزيادة تقدر ب 13% مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط . لقد كان لهذه التساقطات أثر إيجابي على جميع المزروعات بالدوائر السقوية الكبرى و المناطق البورية مخلفة ارتياحا لدى الفلاحين عامة و منتجي الحبوب بالخصوص, خاصة و أن هذه التساقطات كانت مواتية و مواكبةلمراحل الزرع و النمو و الملئ.

بلغت المساحة الإجمالية المغطاة بالحبوب أكثر من 232.600 هكتارا مكونة من 53% من الشعير و 12% من القمح الصلب و 35% من القمح الطري .

بدأت بوادر موسم فلاحي متميز بجهة الشرق حيث انطلقت عملية الحصاد بداية شهر يونيو لتبلغحوالي 60.000 هكتارا إلى حدود 20 يونيو 2018 و سجلت هذه العملية إنتاجية بلغت أكثر من912.100 قنطارا و معدل مردودية يقدر ب 15 قنطارا بالنسبة للحبوب الثلاث البورية و 31 قنطارا بالنسبة للحبوب الثلاث السقوية.

بالنسبة للحبوب المكثرة فقد بلغت المساحة الإجمالية المزروعة 2482 هكتارا .

بخصوص تقدم جني الزراعات الربيعية، فقد تم إنجاز 16.550 هكتار من الزراعات الكلئية التي دخلت مراحل الجني الأخيرة ، وإنجاز أكثر من 3000 هكتارا من القطاني حيث تم جني حوالي 90% من مجموع المساحة القابلة للجني بإنتاجية بلغت 7670 قنطارا.

إن تظافر جميع العوامل على رأسها التدابير المتخذة من طرف المديرية الجهوية للفلاحة و جميع المتدخلين في القطاع لإنجاح الموسم و كذا التزام الفلاحين و المهنيين لتنمية سلسلة الحبوب والظروف المناخية السانحة ستمكن من تحقيق موسم فلاحي ناجح.