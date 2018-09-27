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بعثة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب إلى إفريقيا:140 لقاء مع خمسين مقاولة من غانا

تنظم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب بتعاون مع الوكالة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، من 24 إلى 29 شتنبر 2018،بعثةمهنية إلى كل من غانا والطوغووالبنين.

انطلقت هذه البعثة من غانا يوم 24 شتنبر 2018بحضور كل من وزير الفلاحة الغاني السيد أووسوأفرييأكوتوومعالي سفير المملكة المغربية بغانا السيد محمد فرحات، حيث تم عقد لقاء كبير بمدينة أكرابين مهنييقطاع الدواجن بالمغرب ونظرائهم الغانيين حولتشجيع الاستثمار وربط علاقات شراكة بين الجانبين.

وقد أشادكل من السيد وزير الفلاحة الغانيومعالي سفير المملكة المغربية بهذه المبادرة التي قامت بهاالفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجنبالمغرب بمساندة متميزةمن طرف الوكالة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.

وقد شارك في هذه البعثة خمسة وعشرون(25) مهنيامغربيا يمثلون كافة سلاسل الإنتاج في قطاع الدواجن (تربية الدواجن، مذابح الدواجن، المحاضن،إنتاج الأعلاف وإنتاج بيضالاستهلاك). كما شارك فيها ممثلعن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلعنالوكالةالمستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات.

وقد أجرى المهنيون المغاربة حوالي أربعين (40) لقاء مباشرا مع خمسين(50) مقاولة غانية، كما أعرب المهنيون المغاربةعن استعدادهم لتقاسم خبراتهم وتجاربهم الميدانية التي اكتسبوها مع نظرائهم الغانيين، مشاركة منهم في تنمية قطاع الدواجن بغانا وتوفير الظروف المناسبة للرفع بالمبادلات ورفع مستوى الشراكة الثنائية بين البلدين.

أثناء هذا اللقاء، الذي كان مناسبة لتبادل الخبرات وسبل التعاون بين المغرب وغانا، قامت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجنبالمغرببعرض الاستراتيجية المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لأجل تنمية قطاع الدواجن بغانا.

وفي ختام اللقاء، تشرف المهنيون بزيارة السيد أبو بكر الصديق بونيفاص، وزير الدولة المنتدب لدى نائب الرئيس الغاني، الذي أعرب عن دعمه ومساندتهلهذه المبادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن البعثة ستستمر من 25 إلى 27 شتنبر بدولة الطوغو، ثم من 27 إلى 29 شتنبر بدولة البنين لنفس الغاية.