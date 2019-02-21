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المغرب يشارك في فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق 2019

افتتحت، مساء يوم الأربعاء بالمنامة، فعاليات معرض البحرين الدولي للحدائق 2019 تحت شعار “الزراعة تخصص واعد لمهنة المستقبل”، وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية، من بينها المغرب

ويشارك في هذا المعرض، الذي يتواصل إلى غاية 24 فبراير الجاري، العديد من الغرف والشركات الفلاحية المغربية والمنتخبين والمعنيين بالقطاع الفلاحي من مختلف جهات المملكة

وتهدف هذه التظاهرة الفلاحية، التي تنظمها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالبحرين تحت رعاية العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى دعم استراتيجيات البحرين لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الفلاحي، والمساهمة في تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتشجيع المشاريع والبرامج والأنشطة الفلاحية

كما يروم هذا المعرض عرض أحدث التقنيات الفلاحية، ودعم الدراسات والبحوث العلمية في المجال الفلاحي، وكذا التنسيق مع القطاعات المختلفة لتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الفلاحي، إضافة إلى إعداد برامج التوعية لنشر الممارسات الفلاحية السليمة، وتبادل التجارب والخبرات بين العارضين

وقالت الأمينة العامة للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي البحرينية، الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، بالمناسبة، إن معرض البحرين الدولي للحدائق 2019 يهدف إلى تسليط الضوء على التقنيات الفلاحية التي تسهم في تنمية واستدامة القطاع الفلاحي بالبحرين، مشيرة إلى أن هذه التظاهرة ستقدم هذا العام مجموعة من المنتجات والحلول والابتكارات الفلاحية من قبل كبرى الشركات المحلية والخارجية التي تشارك في هذا الحدث الهام

وأضافت أن المعرض يحمل سنويا شعارا مختلفا يلامس الواقع الفلاحي بالبلاد ويحتم على كافة المعنيين العمل على تطوير الأنظمة والأساليب وإيجاد الحلول والبدائل التي تسهم في الارتقاء بقطاع الفلاحة بالبحرين، مبرزة أنه سيتم التركيز في الجناح العلمي على الاهتمام بالفلاحة كخيار مهني طموح لتلبية الطلب المتزايد على الخبراء الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة، خاصة في مجال التكنولوجيا الفلاحية والممارسات الفلاحية المستدامة

وأشارت الشيخة مرام بنت عيسى إلى أنه سيشارك هذا العام أزيد من 170 عارضا من دول عربية وأجنبية في هذا المعرض، الذي أقيم على مساحة تبلغ 7000 متر مربع، حيث سيقومون بإثراء أجنحتهم بأحدث الابتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية وتطبيقاتها، وعرض تجاربهم الناجحة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض استشاراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم