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المغرب ـ روسيا: تعزيز التعاون في القطاع الفلاحي والتبادل التجاري في المنتجات الفلاحية والبحري

التقى السيد عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، الخميس 04 أكتوبر 2018 في الرباط ، وزير الفلاحة الروسي ، السيد دميتري باتروشيف الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

عقد الاجتماع على هامش المنتدى الاقتصادي الذي نظمه مركز التصدير الروسي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 3 و 4أكتوبر في الرباط والذي يركز بشكل خاص على القطاع الفلاحي. وافتتح المنتدى الاقتصادي بمناسبة انعقاد الاجتماع السابع للجنة المشتركة بين الحكومة الروسية المغربية للتنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية التيتنعقد من 2 إلى 4 أكتوبر في الرباط.

تهدف المحادثات بين وزيري الفلاحة الى تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وروسيا وكذا إلىتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجال الفلاحي بين البلدين.

ورحب الجانبان بالإجراءات المشتركة التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية في المجال الفلاحي وأسفرت عن إنجازات ملموسة وهامة. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا المتعلقة بتطوير التبادل الفلاحي وأكدا من جديدعلى رغبتهما في تعزيز هذه العلاقة بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون التي يتعين استكشافها

بالنسبة لعام 2017 ، شكلت الصادرات الفلاحية إلى روسيا 77٪ من الصادرات المغربية بقيمة 1.5 مليار درهم ، مكونة من 69٪ من الحمضيات و 29٪ من الطماطم. في نفس العام، بلغت واردات روسيا من الفلاحة 1.1 مليار درهم ، مكونة من 68٪ قمح لين و 28٪ من لب الشمندر الجاف.