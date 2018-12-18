المغرب يحتل الرتبة الثانية عالميا على مستوى الأداء في مجال التغير المناخي

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أكدت الصحيفة الايرلندية (إيريش فارمرز جونال) ان المغرب يأتي في الرتبة الثانية في الترتيب العالمي من حيث الأداء في مجال التغيرات المناخية

وأوضحت الصحيفة الايرلندية استنادا الى آخر مؤشر للأداء نشر مؤخرا خلال الدورة ال24 للمؤتمر الدولي حول المناخ (كوب 24 ) بكاتويس، ان المملكة تحتل الرتبة الثانية في هذا التصنيف العالمي، بعد السويد، متبوعة بلتوانيا في الرتبة الثالثة

وقالت الصحيفة ان من بين البلدان ذات الأداء الباهت هناك الولايات المتحدة الامريكية، وايران وكوريا وتايبيه الصينية التي سجلت، نتائج ضعيفة او ضعيفة للغاية في كل فئات التصنيف

وجاءت ايرلندا ضمن البلدان الاروبية الاضعف الاداء ، وتقدمت على تركيا واليابان

ويقيس مؤشر الاداء، الانجازات في مجال حماية المناخ ب56 بلدا، اضافة الى الاتحاد الاروبي ، والتي تمثل 90 في المائة من الانبعاثات العالمية من ثاني اوكسيد الكربون