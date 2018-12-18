dimateq
Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية دولية / المغرب يحتل الرتبة الثانية عالميا على مستوى الأداء في مجال التغير المناخي

المغرب يحتل الرتبة الثانية عالميا على مستوى الأداء في مجال التغير المناخي

AgriMaroc.ma avec MAP 18/12/2018 أخبار فلاحية دولية, مستجدات فلاحية Laissez un commentaire 93 Vues

أكدت الصحيفة الايرلندية (إيريش فارمرز جونال) ان المغرب يأتي في الرتبة الثانية في الترتيب العالمي من حيث الأداء في مجال التغيرات المناخية

وأوضحت الصحيفة الايرلندية استنادا الى آخر مؤشر للأداء نشر مؤخرا خلال الدورة ال24 للمؤتمر الدولي حول المناخ (كوب 24 ) بكاتويس، ان المملكة تحتل الرتبة الثانية في هذا التصنيف العالمي، بعد السويد، متبوعة بلتوانيا في الرتبة الثالثة

وقالت الصحيفة ان من بين البلدان ذات الأداء الباهت هناك الولايات المتحدة الامريكية، وايران وكوريا وتايبيه الصينية التي سجلت، نتائج ضعيفة او ضعيفة للغاية في كل فئات التصنيف

وجاءت ايرلندا ضمن البلدان الاروبية الاضعف الاداء ، وتقدمت على تركيا واليابان

ويقيس مؤشر الاداء، الانجازات في مجال حماية المناخ ب56 بلدا، اضافة الى الاتحاد الاروبي ، والتي تمثل 90 في المائة من الانبعاثات العالمية من ثاني اوكسيد الكربون

Tags

Regardez aussi

ساحل العاج : السيد أخنوش يتباحث مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية حول مبادرة : تريبل أ

ساحل العاج: السيد أخنوش يتباحث مع رئيس البنك الإفريقي للتنمية حول مبادرة : تريبل أ …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Powered by Starteus
AgriMaroc.ma © Copyright 2018, Tous droits réservés.
MENU